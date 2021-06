파키스탄서 열차 충돌…승객 1100여명 중 35명 이상 사망(종합)

탈선 이후 반대편 열차가 들이 받아

사망자 더 늘어날 수 있어…사고 원인 규명은 아직

[아시아경제 이민우 기자] 파키스탄 남부에서 승객 총 1100여명이 탄 두 열차가 충돌해 35명 이상 사망하는 참사가 발생했다.

7일(현지시간) 주요 외신에 따르면 이날 오전 남부 신드주 고트키 지구 다르키시 인근에서 서로 반대 방향으로 운행하던 열차끼리 충돌했다.

AFP통신에 따르면 남부 카라치에서 북부 사르고다로 향하던 밀라트 급행(Millat Express) 열차가 탈선해 옆 철로로 넘어졌다. 이 상황에서 북부 라호르에서 출발해 반대편에서 오던 시에드 급행(Sir Syed Express) 열차가 이를 들이받았다. 두 열차에는 당시 결혼식 하객 등 승객 1100명이 있었던 것으로 알려졌다. 탈선과 충돌 이유는 구체적으로 알려지지 않았다.

지역 당국 고위 관리인 우스만 압둘라는 지오뉴스에 "열차 13∼14량이 탈선했고 8량은 심각하게 부서졌다"고 말했다. 아잠 스와티 파키스탄 철도부 장관은 AP통신에 지금까지 35명 이상이 사망한 것으로 파악됐다고 밝혔다. 지오뉴스는 부상자 수가 64명 이상이며 현장이 수습되면 사망자 수는 더 늘어날 수 있다고 전했다.

AP통신은 밀라트 급행 열차 잔해 내에 15∼20명이 아직 갇혀있는 상태라고 전했다. 당국이 중장비를 동원해 구조 작업에 나설 예정이다. 구조 열차도 인근 도시에서 사고 현장으로 출발했으며 의료 지원 캠프도 현장에 설치됐다. 다만 사고 현장이 외진 곳이라 신속한 구조 작업이 어려운 것으로 알려졌다.

임란 칸 파키스탄 총리는 트위터를 통해 "끔찍한 열차 사고에 충격을 받았다"며 "안전 관련 과실 등에 대해 포괄적인 조사를 하라고 지시했다"고 했다.

파키스탄에서 벌어진 대형 열차 사고는 이번이 처음이 아니다. 2019년 10월 카라치에서 라왈핀디로 향하던 열차에서 화재로 75명 이상이 사망했다. 2016년에는 카라치에서 발생한 열차 충돌 사고로 21명이 숨졌다.

