KT 시즌 "5일 월드컵 2차예선 '투르크메니스탄전' 생중계"

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 자사 온라인동영상서비스(OTT) Seezn(시즌)이 5일 저녁 펼쳐지는 2022 한국 남자 축구대표팀과 투르크메니스탄의 2022년 카타르 월드컵 아시아지역 2차 예선을 무료 생중계한다고 4일 밝혔다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 5일 오후 8시 고양종합운동장에서 투르크메니스탄과 월드컵 2차 예선 H조 4차전을 치른다. 대표팀의 선봉에 나설 '1992년생 유럽파 트리오' 손흥민(토트넘)-황의조(보르도)-이재성(홀슈타인 킬)의 활약이 예고된 투르크메니스탄전은 경기 입장권이 예매 시작 30분 만에 매진된 상태다.

시즌은 오는 12일과 15일에 제주월드컵경기장에서 열리는 가나와의 남자 올림픽 대표팀 친선경기도 생중계할 예정이다. 남자 올림픽 대표팀은 최근 리그를 마치고 귀국한 이강인을 포함, 이승우, 정우영 등 해외파들도 대거 합류한다. 가나와의 2연전을 통해 도쿄 올림픽 본선에 나갈 엔트리를 사실상 확정하는 경기가 될 것으로 기대되고 있다.

경기는 시즌 애플리케이션과 홈페이지(https://seezntv.com)에서 중계된다. 시즌 생중계는 로그인만 하면 통신사 상관없이 누구나 무료로 이용할 수 있다. 시즌 ID·kt ID·휴대폰 번호·SNS(네이버, 카카오톡, 페이스북, Apple ID) 중 선택해 로그인하면 된다.

유현중 KT 모바일미디어사업P-TF장(상무)은 “수도권의 사회적 거리두기로 경기장 수용인원의 10%만 직관할 수 있는 아쉬움을 달래기 위해 중계를 준비했다”며, “시즌을 통해 축구 팬들이 보다 언제, 어디서나 편리하게 생중계를 즐기실 수 있길 바란다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr