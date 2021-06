여수광양항만공사, 5대 청렴 행동원칙 마련…청렴·공정업무 다짐

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 임직원의 청렴하고 공정한 업무수행을 위해 ‘YGPA 5대 청렴 행동원칙’을 마련했다고 3일 밝혔다.

이번 행동원칙은 공사 직원으로서 업무 수행 뿐만 아니라 일상생활 속에서 마땅히 지켜야 하는 윤리적 의사결정 및 행동 기준을 전 임직원의 투표로 선정했다.

투표 결과 선정된 원칙은 △공정하고 청렴한 직무 수행 △부정청탁 부탁·요구 금지 △금품·향응·편의 수수 금지 △공공기관 임직원으로서 품위 유지 △권한을 이용한 갑질 금지 등 총 5가지이다.

공사는 선정된 YGPA 5대 청렴 행동원칙을 개인 모니터에 부착해 항상 보고 숙지할 수 있도록 하는 등 임직원의 청렴 업무 실천 의지를 다질 예정이다.

차민식 사장은 “임직원 모두가 청렴의 필요성을 인지하고 꾸준히 실천해 국민에게 인정받는 청렴한 공공기관이 될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 청렴 경영에 대한 의지를 밝혔다.

