한국거래소, 급등락 스팩株 기획감시…불공정거래 집중 분석

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 최근 급등락을 나타내는 일부 스팩(SPAC) 관련 주에 대해 기획 감시를 실시하기로 했다.

3일 한국거래소 시장감시위원회(시감위)는 투자자 피해를 막기 위해 일부 이상 급등락을 보이는 스팩 관련 주를 기획 감시를 실시할 예정이라고 밝혔다. 스팩이란 기업인수목적회사를 의미하며 비상장기업의 인수합병을 목적으로 하는 서류상 회사를 의미한다.

최근 다수 스팩들이 합병대상 기업의 확정 등과 상관없이 주가 과열 양상을 보이고 있다. 이 중에서 장중 주가 변동률이 상하한가를 기록하는 종목도 다수 출현했다. 실제로 지난달 말 기준 50% 이상 급등한 스팩주는 10종목으로 집계됐다.

점검대상은 뚜렷한 이유 없이 주가와 거래량이 급등하고 있는 스팩주 20개 내외다. 추후 주가 변동 등에 따라 종목 수는 변경 가능하다.

점검항목은 대상 스팩주의 미공개정보이용, 시세조종, 부정거래 등 불공정거래에 대해 집중 분석할 예정이다. 특히 주식리딩, 유사투자자문업자, 주식카페 등 다수의 투자자들에게 영향을 줄 수 있는 매체들을 대상으로 스팩 투자 관련 불공정거래 행위 여부를 집중적으로 살펴본다는 계획이다.

한편 스팩 주가가 단기 급등한 이후 다시 급락하거나 합병이 실패한 경우 투자손실이 발생할 수 있다. 이 과정에서 시세조종 등 불공정거래로 인한 투자자 피해로도 이어질 수 있다.

거래소 측은 “시감위는 과열 양상을 보이고 있는 스팩주의 매매 데이터, 공시자료 등 기초 데이터 사전분석 작업을 진행하고 있다”며 “분석 과정에서 불공정거래 혐의가 발견될 경우 심층 조사를 위한 심리를 의뢰하고 감독 및 수사기관에 통보할 예정”이라고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr