이준석 "'탄핵은 정당했다'는 제 생각도 TK가 품어달라"

오바마 언급하며 관용과 통합을 언급

박근혜 탄핵은 정당했다는 소신 밝혀

다른 생각이 공존할 수 있어야 통합

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 당대표에 도전한 이준석 후보가 3일 대구에서 "박근혜 전 대통령에 대한 탄핵은 정당했다"고 말했다. 통합과 관대함으로 연설을 시작한 이 후보는 ‘탄핵은 정당했다’는 생각을 대구·경북이 공존의 가치 속에서 품어달라고 호소했다.

이 후보는 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 합동연설회에서 버락 오바마 전 미국 대통령의 2004년 민주당 전당대회 연설에 등장한 ‘관대함’을 소개하며 ‘통합’을 말했다. 이 후보는 "통합의 전제조건은 간단하다. 다른 생각과 공존할 자신감이 있느냐"면서 "내 생각과 다른 의견을 이야기하는 사람도 선한 의도를 가지고 있다고 인정하고 그 사람도 애국자라는 것을 입 밖으로 내어 인정할 수 있어야 한다"고 말했다.

이어 "박 전 대통령이 호가호위하는 사람들을 배척하지 못해서 국정농단에 이르는 사태가 발생한 것을 비판했다"면서 "국가가 통치불능의 사태에 빠졌기 때문에 탄핵은 그 시점에 정당했다고 생각한다"고 말했다. 그는 박 전 대통령에 대한 사법 처리에 대해서도 "법리를 다툰 사안이기에, 그 판단을 존중한다"고 언급했다. 그는 "제가 믿는 대로 탄핵에 대한 제 복잡한 입장이 정치적으로 공존할 수 있다면 우리는 큰 통합을 이룰 수 있다고 확신한다"고 말했다.

이 후보는 "이준석의 이런 생각을 대구 경북이 품어줄 수 있다면, 우리 사이에서는 다시는 배신과 복수라는 무서운 단어가 오가지 않을 것"이라면서 "박근혜 대통령에 대한 수사를 지휘했으나 문재인 정부의 부패와 당당히 맞섰던 검사는 위축되지 않을 것"이라고 말했다. 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘에 입당하는 데 있어 장애물이 사라질 것이라는 점을 에둘러 표현한 것이다.

박 전 대통령에 대한 사면도 요구하지 않겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 "제가 당 대표로 직을 수행하는 동안 공적인 영역에서는 사면론 등을 꺼낼 생각이 없다"면서 "문재인 대통령은 어차피 사면은 본인의 판단에 따라서 결정하실 분이고 저는 대선이라는 큰 선거를 앞두고 정치적인 공격의 빌미를 줄 생각이 없다"고도 했다.

이 후보는 "대구 경북이 이번 전당대회에서 보수혁신, 그리고 돌풍의 진원지임을 세상이 지켜보고 있다"며 "이번 전당대회에서 여러분의 소중한 한 표로 우리는 과거로 돌아가지 않는다는 것을 보여달라"고 호소했다.

