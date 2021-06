서부산에 대학 평생교육원 첫 등장했다 … 동서대 명지교육장 개소식

세일링 요트 CEO과정·영화 인문학·음악클래스 과정 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학의 평생교육도 고객을 찾아간다. 서부산에 첫 평생교육원이 등장했다.

동서대가 평생교육 서비스를 적극적으로 확산하기 위해 캠퍼스와 떨어진 지역에 교육장의 문을 열었다.

동서대학교(총장 장제국) 평생교육원은 지난 2일 부산 강서구 명지오션시티 성원메디칼빌딩 8층에 동서대 평생교육원 명지교육장 문을 열고 본격 운영에 들어갔다.

강서구 주민이 낙동강을 넘어 부산 도심으로 오는 번거로움을 떨치고 대학 평생교육 서비스를 받게 됐다.

강서구 지역 최초로 개소하는 대학 평생교육원으로, 성원타공(회장 성기인)과 협력해 교육장을 마련하게 됐다.

세일링 요트 CEO과정을 시작으로 영화 인문학, 프리마돈나와 함께 하는 음악클래스 과정 등을 개설해 강서구 주민의 평생교육과 수준 높은 문화교육·학습 공간이 될 것으로 기대된다.

장제국 총장은 인사말을 통해 “동서대는 최근 높아지고 있는 지역사회의 평생교육에 대한 관심에 적극 부응하기 위해 양정 본부에 이어 이번에 서부산에 새로운 교육장을 설치하게 됐다”고 말했다.

장 총장은 “명지교육장 개설로 부산 전 지역의 평생교육 수요를 충족할 수 있게 됐다”고 설명했다.

