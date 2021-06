이란 국영 정유시설서 대규모 화재 발생..."외부공격 가능성 없어"

수도 테헤란 인근 국영 정유시설서 화재

이란당국 "뜨거운 날씨로 가스관로 파손" 추정

[아시아경제 이현우 기자] 이란 수도 테헤란에 위치한 국영 정유시설에서 대규모 화재가 발생해 테러 등에 의한 화재 발생 가능성이 제기되며 국제적인 관심이 집중됐다. 그러나 이란정부는 외부 공격에 의한 것이 아닌 뜨거운 날씨로 인해 시설 일부가 파손돼 생긴 일이라며 테러 연관 가능성을 일축했다.

2일(현지시간) 이란 국영 IRNA통신 등 현지언론에 따르면 이날 오후 7시18분께 테헤란 도심에서 약 20km 정도 떨어진 국영 석유기업 톤드구얀의 정유시설에서 대규모 화재가 발생했다. 앞서 이란 해군의 군함인 하르크호가 원인불명의 화재로 침몰하고 바로 발생한 대규모 화재로 테러 가능성 등이 제기되며 국제적인 관심이 집중됐다.

그러나 이란 정부는 테러 가능성을 일축했다. 이날 모이타바 할레디 이란 긴급대책부 대변인은 성명에서 "이번 화재는 사보타주(의도적 파괴행위) 가능성이 즉각 확인되지 않았다"며 외부 공격으로 인한 화재 가능성을 부인했다. 이어 "구급대 10여대와 소방차가 화재현장에 투입됐으며 인근 병원들도 환자 발생에 대비하고 있다"고 밝혔다. 아직까지 인명피해 발생은 보고되지 않은 것으로 알려졌다.

이란 소방당국도 "액화석유가스 관로가 파손돼 불이 난 것으로 추정된다"며 "최근 영상 40도를 넘나드는 무더운 날씨가 화재의 주요 요인으로 보인다"고 설명했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr