테슬라, 6000대 리콜·점유율 축소 소식에 주가 3%↓

볼트 부품 불량으로 5974대 리콜하기로

월간 시장 점유율 29%→11%

[아시아경제 김수환 기자] 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 미국 전기 자동차 업체 테슬라가 볼트 조임 불량으로 6000대에 가까운 차량을 리콜하기로 했다. 또 테슬라의 시장 점유율이 축소됐다는 보고서도 발표되면서 연이은 악재에 테슬라의 주가가 3%가량 내려갔다.

2일(현지시간) 주요 외신은 테슬라가 브레이크를 잡아주는 유압 장치인 브레이크 캘리퍼 볼트가 느슨해져 타이어 공기압이 떨어지고 충돌 사고 위험을 키울 수 있다는 우려에 따라 전기차 5974대를 리콜하기로 했다고 보도했다.

미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 리콜 대상은 2019∼2021년 모델3와 2020∼2021년 모델Y 중 볼트 불량 가능성이 있는 특정 차량이다.

테슬라는 리콜 대상 차량을 보유한 고객에게 캘리퍼 볼트를 점검해 조여주거나 교체하는 서비스를 제공할 예정이다.

앞서 지난해 중국에선 노면 충격 흡수 장치인 서스펜션 결함으로 5만대를, 미국에선 차량 지붕 부품과 볼트 불량으로 9500대를 각각 리콜했다.

또 테슬라는 지난 2월 터치스크린 오작동으로 미국에서 모델S와 모델X 차량 13만5000대를 리콜했다.

테슬라는 리콜 결정에 이어 글로벌 시장 점유율이 축소됐다는 소식도 나왔다.

글로벌 투자은행 크레디트스위스의 댄 레비 애널리스트는 이날 테슬라의 전기차 세계 시장 점유율이 3월 기준 29%에서 4월 기준 11%로 낮아졌다는 보고서를 발표했다.

레비 애널리스트는 테슬라의 월간 시장 점유율이 2019년 1월 이후 가장 낮았고 중국과 유럽, 미국에서 점유율이 동시에 하락했다고 전했다. 그는 또 전기차 시장 경쟁이 치열해지고 테슬라 차 가격이 오른 것이 테슬라의 시장 지배력 약화의 원인이 됐다고 진단했다.

이러한 연이은 악재 소식에 이날 뉴욕 증시에서 테슬라 주가는 전날보다 3.01% 하락한 605.12달러로 마감했다.

테슬라 주가 낙폭은 지난달 13일의 3.09% 하락 이후 최대치라고 블룸버그통신은 전했다.

블룸버그통신은 투자자들이 전기차 시장 경쟁 격화, 자동차 반도체 칩 부족 사태, 잇단 테슬라 차 사고, 중국 시장의 판매 둔화 조짐, 독일 테슬라 공장의 완공 지연 등을 주시하고 있다며 "테슬라 주가에 대한 압박이 가중되고 있다"고 전했다.

대니얼 아이브스 웨드부시증권 애널리스트는 테슬라 주가 하락에 대해 "지난해였다면 시장이 무시했을 나쁜 소식이 지금은 (시장에) 받아들여지고 있다"고 말했다.

