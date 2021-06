베트남 진출 본격화하는 OK금융, 우리은행 베트남과 업무협약 체결

[아시아경제 송승섭 기자]OK금융그룹의 베트남 법인이 우리은행 베트남과 현지 진출을 위한 ‘전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 3일 밝혔다.

지난달 28일 우리은행 베트남 호찌민 지점에서 체결된 협약은 OK금융그룹이 베트남 현지 시장에 본격적으로 진출하기 위해 마련됐다. MOU 체결에 따라 우리은행 베트남과 현지 시장을 공동 모니터링하고 대응하며 포스트 코로나19 시대를 준비한다는 계획이다.

이는 베트남 진출을 위한 OK금융그룹의 첫 공식추진 사업이다. OK금융그룹은 2019년부터 현지 진출을 위해 시장연구 인력을 파견하고 각종 동향을 조사해왔다. 동남아시아 금융시장의 성장 가능성을 따진 뒤 베트남 시장진입을 결정하고 최근 현지법인도 세웠다.

OK금융그룹은 1금융권의 혜택과 서비스를 이용하지 못하는 현지인을 대상으로 금융서비스를 제공할 계획이다. 베트남 법인은 소비자금융업 및 개인건거래(P2P) 금융업, 부실채권 매입·매도, 현지 인수합병(M&A), IT 인프라 구축과 서비스제공업 등의 사업 부문으로 꾸려졌다.

김재준 OK금융그룹 베트남 법인장은 “지금까지 쌓아 올린 소비자금융 관련 노하우를 바탕으로 베트남 현지에서 양질의 금융 서비스를 제공하는 데 힘쓰겠다”며 “현지 시장에 일찌감치 진출한 우리은행 베트남과의 협업을 바탕으로 공략을 가속화하겠다”고 강조했다.

최윤 OK금융그룹 회장도 “베트남 법인 설립과 우리은행 베트남과의 MOU 체결이 동남아시아 금융시장 진출의 마중물이 되기를 바란다”고 전했다.

한편 이날 체결식에는 김재준 OK금융그룹 베트남 법인장과 권용규 우리은행 베트남 호찌민 지점장 등 양사 관계자들이 참석했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr