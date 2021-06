서울경찰청, 이면도로 교통안전시설 개선 추진

경찰서·구청·지역주민 참여 협의체 구성

[아시아경제 정동훈 기자] 서울경찰청이 자치경찰제 원년을 맞아 주민들이 가장 불편을 호소하는 동네 이면도로의 교통환경 개선에 나서기로 했다고 3일 밝혔다.

서울청은 이면도로의 교통안전시설 개선을 통해 지역주민의 보행 안전과 통행 편의를 강화할 계획이다. 서울청은 "이는 다음달 1일부터 본격적으로 시행될 예정인 자치경찰제 시행에 맞춰 지역주민들이 실제로 느끼는 불편한 교통환경에 대해 주민이 직접 참여하고 경찰, 자치단체와 함께 개선안을 만들어가는 서울경찰청의 주민참여 교통시설개선 프로그램의 일환"이라고 밝혔다.

서울청은 지난 3월 한달간 경찰서, 구청, 통·반장 등 지역주민들이 참여한 '우리동네 교통안전시설개선 추진협의체' 구성을 완료했다. 31개 경찰서 경찰 112명, 구청 104명, 지역주민 124명 등 총 340명이 참여한 민관 협의체 활동을 시작한 것이다.

4월 한달간 집중신고 기간을 운영하며 국민신문고, 경찰서·구청 홈페이지, 전화·서면 등 다양한 접수 체계를 통해 지역주민이 걷거나 운전하면서 불편 또는 불합리하다고 느낀 교통안전시설, 도로부속시설 일체, 교통신호 운영체계를 신고받았다.

한 달간의 집중신고 기간 이후에도 교통불편 신고는 계속 접수되어 5월말까지 신고기간을 연장 운영하는 등 지역주민들의 참여가 적극적이었고 반응도 호의적인 것으로 나타났다.

두 달간의 신고접수 결과 총 1353건이 접수돼 횡단보도 신설 요청(174건·12.9%), 신호운영 개선(142건·10.5%), 신호기 설치(120건·8.9%) 등 다양한 의견이 개진됐다.

서울청은 접수된 신고 중 바로 개선이 가능한 사안 625건에 대해서는 즉시 조치를 완료했다. 연내 설치가 가능한 시설에 대해서는 최대한 신속하게 현장점검과 심의를 마치고 9월 내로 시설개선을 추진하기로 했다.

장하연 서울경찰청장은 "우리동네 교통안전시설 개선을 통해 자치경찰제 시행 본연의 뜻을 살려 지역주민과 더 가깝게 소통하고 공감대를 형성해 나가겠다"며 "앞으로도 상시적인 소통창구를 마련하여 주민들의 목소리를 귀기울여 듣고 불편사항을 지속적으 해결해나가는 등 주민들이 실제로 체감할 수 있는 지역 치안활동을 펼치겠다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr