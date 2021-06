[아시아경제 임혜선 기자] 디아지오코리아가 코로나19 백신접종을 독려하기 위해 전 임직원 대상으로 백신휴가제도를 도입한다고 3일 밝혔다.

이번 백신휴가 도입으로 코로나19 백신접종을 받은 임직원은 개인 건강 상태에 따라 1차, 2차 접종 시 각각 접종 당일을 포함 최대 2일간 특별 유급 휴가를 사용할 수 있다.

디아지오코리아의 이번 백신휴가제도는 최근 코로나19 상황 극복을 위한 정부의 백신접종 계획 및 휴가권고지침에 적극 동참하고 직원들의 건강과 안전을 보장하기 위해 마련됐다. 디아지오코리아는 특별휴가 이후에도 이상증상이 지속되는 경우 개인 연차를 활용해 충분히 휴식할 것을 적극 권장하고 있다.

