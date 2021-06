[아시아경제 임혜선 기자] 농심켈로그가 여름 시즌 한정판 제품 '망고 바나나 그래놀라'를 3일 출시했다.

망고 바나나 그래놀라는 국내 시리얼 제품에서는 볼 수 없었던 열대 과일 망고와 바나나의 상콤달콤한 조합이 특징이다. 귀리, 보리, 통밀, 쌀, 옥수수를 오븐에 구운 그래놀라를 기본으로 건바나나칩, 망고 맛 피스를 넣었다. 담백한 쌀 푸레이크에도 망고 과즙을 더해 인기 조합 ‘망고 바나나’의 맛을 그래놀라에 구현했다.

망고 바나나 그래놀라(450g)는 11번가, 옥션 등 주요 온라인 쇼핑몰을 통해 구매 가능하며, 이달 중순부터 대형마트 등 판매처를 확대할 예정이다.

