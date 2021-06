[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 올해 첫 지방공무원 공개경쟁임용 필기시험을 5일 도내 6개 권역 42개 시험장 912개 시험실에서 실시한다고 3일 밝혔다.

6개 권역 시험장은 포항, 경주, 김천, 구미, 안동, 경산 등에 마련된다.

이번에 치러질 시험은 9급 행정직 등 32개 직류 1715명을 선발하는 대규모 공채시험에는 1만7655명이 응시, 평균경쟁률은 10.3 대1을 기록했다.

올해 공채시험에서는 코로나19 확진자 및 자가격리자가 시험에 응시 가능하게 됨에 따라 질병관리청·보건소·소방본부·의료원 등 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축했다는 게 경북도의 설명이다.

필기시험 합격자는 7월8일 발표된다. 면접시험은 8월2~27일 진행되며, 최종합격자는 9월9일 발표된다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr