롯데온, ‘온세상 제로고침’ 기획전…탄산음료 최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음달 14일까지 ‘롯데온세상 제로고침’ 기획전을 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 칼로리 제로, 라벨 제로, 스트레스 제로 및 마진 제로 등 총 4개 테마로 나눠 진행하며 각 테마에 맞춰 관련 상품을 소개하고 할인 혜택을 제공한다.

롯데온은 오는 13일까지 ‘온세상 제로고침-블랙제로’를 진행한다. 행사기간 제로 칼로리 탄산음료 및 탄산수 등을 최대 20% 저렴한 가격에 판매하며, 롯데칠성음료와 콜라보해 만든 굿즈도 선보인다. 굿즈는 캠핑용품인 아베나키 롤테이블과 화로대 등 2종류다.

온세상 제로고침 행사 참여를 유도하고자 댓글 이벤트도 진행한다. 제로 탄산과 관련해 떠오르는 상품과 이유를 댓글로 적으면 참여 가능하고, 추첨을 통해 1000명에게 엘포인트 500점을 제공한다.

롯데온 관계자는 “최근 유통업계에서는 제로에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “3일부터 칼로리 제로, 라벨 제로, 스트레스 제로, 마진 제로 등 4가지 테마로 롯데온 제로고침 기획전을 시작한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr