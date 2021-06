文대통령, 與 초선의원 靑 초청 간담회

21대 국회 출범 이후 첫 초선의원 간담회…코로나19로 미뤘던 행사 이번에 마련

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 3일 오전 더불어민주당 초선의원들을 청와대로 초청해 간담회를 한다.

청와대가 제21대 국회 출범 이후 여당 초선의원 간담회 자리를 마련한 것은 이번이 처음이다. 정치 관례상 총선이 끝난 이후 여당 초선 의원들을 청와대로 초청해 행사를 마련하는 게 일반적이다. 하지만 지난해 초부터 시작된 코로나19 사태 때문에 제21대 국회 여당 초선의원들은 청와대 초청 기회를 얻지 못했다.

그동안 청와대는 여당 초선의원들을 초청할 기회를 마련하고자 노력했지만 코로나19 문제로 일정이 잡히지 않았다. 여당 초선의원들은 간담회 자리 마련을 희망했고, 청와대 역시 한미 정상회담 성과에 대한 공유 등 정치적 명분이 확보됨에 따라 일정을 마련하게 됐다.

청와대 관계자는 "코로나19 때문에 미뤘던 여당 초선의원 초청 행사를 마련한 것"이라며 "초선의원 대다수가 참석할 예정"이라고 말했다.

한편 여당 초선의원들이 문 대통령을 만나는 이번 행사에서 부동산 논란 등 정부 정책에 대한 쓴소리가 나올 것인지도 관심의 대상이다. 이밖에 조국 전 법무부 장관 회고록 논란 등 정치 현안에 대해 의견이 오갈 것인지도 관심이다.

