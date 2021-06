롯데마트, 5일 '세계 환경의 날' 맞아 '착한소비' 기획전

일회용품 사용 줄이고 다회용품 사용 권장

16일까지 '무(無) 플라스틱 캡 세제' 구입시 장바구니 증정

[아시아경제 조인경 기자] 롯데마트가 오는 5일 '세계 환경의 날'을 맞아 오는 16일까지 무(無) 플라스틱 캡 세제 '무궁화 친환경세제'를 1만원 이상 구입한 고객에게 재활용이 가능한 '같이가요 장바구니'를 증정한다고 3일 밝혔다.

무궁화와 협업해 단독 출시한 '친환경 주방세제(각 700㎖)'와 '친환경 세정제(주방용)'도 각각 2000원에 판매한다.

롯데마트에 따르면, 친환경 제품 및 착한 소비에 대한 고객들의 관심이 높아지면서 올해 1월 선보인 '무라벨 생수'는 출시 이후 매출이 80% 가량 신장했다. '무라벨 대추방울토마토'는 같은 규격의 제품 중 가장 매출이 높았다. 4월 말 판매를 시작한 '대나무 칫솔'은 한 달 평균 약 1500개 이상 판매됐으며, 이번 행사 상품으로 선정한 무 플라스틱 캡 세제도 매출이 꾸준히 늘고 있다.

온라인몰 롯데온에서 '세상을 바꾸는 착한소비 기획전'도 진행중이다. 지구를 지키는 '친환경 상품', 세상을 따뜻하게 만드는 '사회공헌 상품', 높은 수준의 기준을 맞춘 '동물복지 상품', 공유가치를 창출해 지역사회를 살리는 '캡슐커피' 등 4가지 테마로 나눠 19개 파트너사의 200여개 상품을 소개하고 있다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 "착한 소비에 대한 고객들의 관심이 높아지면서 관련상품 매출이 전년 동기 대비 약 11% 신장했다"며 "세계 환경의 날을 맞아 일회용품 사용을 줄이고 다회용품 사용을 권장하고자 이번 행사를 기획했다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr