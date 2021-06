순천시, 중·고등학생 100원 내고 시내버스 탄다

100원 시내버스 초등학생에 이어 중·고등학생까지 확대 운영

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 코로나19로 어려운 가계 경제에 교통비 부담을 덜어주기 위해 오는 10일부터 ‘중·고등학생 100원 시내버스’를 시행한다고 2일 밝혔다.

현재 중·고등학생 시내버스 요금은 1200원으로 교통카드를 사용할 경우 100원을 할인받아 1100원의 요금을 납부하고 있지만, 오는 10일부터는 1100원을 할인받아 100원의 요금만 납부하면 된다.

할인된 요금은 이용 실적에 따라 시가 운수회사에 지원하게 되며, 지난 2018년부터 시행하고 있는 초등학생 100원 시내버스와 더불어 만 18세 이하 청소년이라면 누구나 교통카드 100원 결제로 시내버스 탑승이 가능하다.

기존 부모 등 타인의 교통카드는 탑승 시에는 요금 납부가 불편할 수 있으므로 청소년 본인의 연령 인증 등록이 된 교통카드 사용이 필요하다.

시 관계자는 “이번 중·고등학생 100원 시내버스 시행으로 대중교통 활성화에 따른 기후변화 위기에 적극 대응하고, 코로나19로 침체된 가계경제와 운수회사 경영여건 개선, 이용객 서비스 향상에 도움될 것으로 기대한다”고 말했다.

