[아시아경제 공병선 기자] 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 27,950 전일대비 6,000 등락률 -17.67% 거래량 1,555,646 전일가 33,950 2021.05.31 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신라젠, 600억원 규모 유상증자 결정신라젠, 엠투엔과 TFT…"경영정상화·본계약 체결 추진"모두가 놀란, '주식 카톡방'의 무료 선언! close 은 600억원 규모의 신라젠 신라젠 215600 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2021.05.31 00:00 장중(20분지연) 관련기사 신라젠, 600억원 규모 유상증자 결정신라젠, 엠투엔과 TFT…"경영정상화·본계약 체결 추진"신라젠 "우선협상대상자 엠투엔 선정…한달 내 본계약 추진" close 주식을 경영권 확보를 목적으로 취득했다고 31일 공시했다.

이는 자기자본 대비 92.49% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr