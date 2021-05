대한항공·아시아나항공 기업결합심사 '순항'…태국 심의절차 통과

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,900 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 3,056,839 전일가 31,750 2021.05.31 14:30 장중(20분지연) 관련기사 이번 주 도착하는 ‘mRNA’ 관련 역대급 수혜주대한항공, '대한항공카드' 출시 1주년 기념 특별기 전석 매진[클릭 e종목] "한진칼, 프리미엄 걷히기 시작했다" close 은 최근 아시아나항공 인수·합병을 위한 태국 경쟁당국으로부터 기업결합심의 종료를 알리는 통보를 받았다고 31일 밝혔다. 이는 태국 경쟁당국이 이번 양사간 기업결합심사에 대해 사전신고가 필요치 않다는 의견을 알려온 것에 따른 것이다.

대한항공은 또 임의신고국가인 필리핀에서도 경쟁당국 검토 결과, 신고대상이 아니므로 절차를 종결한다는 의견을 접수했다. 앞서 2월 터키 경쟁당국으로부터도 기업결합 승인을 받은 바 있다.

이에 따라 대한항공은 올해 1월 14일 9개 필수신고국가 경쟁당국에 기업결합신고를 진행한 이래 터키, 태국 경쟁당국의 기업결합심사를 통과해 해당 국가와 관련한 아시아나항공 인수·합병 필요 선행조건을 충족하게 됐다. 앞으로 한국, 미국, 유럽연합, 중국, 일본 등 필수신고국가 경쟁당국의 승인을 기다리고 있다.

대한항공은 "나머지 필수신고국가 경쟁당국의 추가 요청사항에 적극 협조하고 있으며 조속한 시일 내에 절차를 마무리해 아시아나항공 인수 절차를 마칠 계획"이라고 말했다.이다.

