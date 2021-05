기아, '6년만에 풀체인지' 신형 스포티지 티저 이미지 공개

[아시아경제 이기민 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,900 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 1,027,908 전일가 84,700 2021.05.31 09:55 장중(20분지연) 관련기사 기아, 최악의 5월 "단지 2일 쉰다"…수요 견조 '목표주가 12만원'외국인, 6주 연속 '팔자'…매도 규모는 대폭 축소2년째 수요 누적…생산 정상화와 함께 자동차株도 '시동' close 가 31일 대표 베스트셀링 스포츠유틸리티차량(SUV)인 신형 스포티지 티저 이미지를 처음으로 공개했다.

이번에 공개한 신형 스포티지는 2015년 4세대 출시 이후 6년만에 새롭게 선보이는 5세대 모델이다. 1993년 출시된 스포티지는 지난해까지 전 세계에서 누적 600만대 이상 팔렸다.

기아는 신형 스포티지에 새로운 브랜드 방향성인 '영감을 주는 움직임(Movement that inspires)'을 전달하기 위해 차별화된 디자인을 적용하고 상품성을 강화해 고객들에게 새로운 영감을 선사할 계획이라고 설명했다.

신형 스포티지는 기아의 새로운 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드(Opposites United·상반된 개념의 창의적 융합)'를 바탕으로 자연의 대담함과 현대적인 감성을 반영했다.

차량 외관은 기존 모델 대비 차체 크기가 커져 스포티하면서도 한층 웅장해진 바디 실루엣을 구현했다. 특히 차체와 조화를 이루는 입체적인 볼륨을 통해 전체적으로 안정적인 균형감이 느껴지도록 했다.

또한 전면부에 날렵하고 개성있는 디자인의 LED 헤드램프를 적용해 도시적이고 미래적인 SUV 이미지를 연출했다.

실내는 운전자 중심으로 배치된 12.3인치 파노라믹 커브드 디스플레이를 국내 준중형 SUV 최초로 탑재했다.

카림 하비브 기아디자인담당 전무는 "신형 스포티지는 디자인 철학인 오퍼짓 유나이티드를 바탕으로 대담한 자연의 감성과 모던함을 반영해 깔끔하면서도 강렬한 인상이 느껴지도록 디자인했다"고 말했다.

