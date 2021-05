삼성생명, 英 부동산 자산운용사 '세빌스IM' 지분 취득

지분 25%…1013억원에 취득

4년간 1조 자산 위탁운용 약정

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 1,800 등락률 -2.13% 거래량 626,034 전일가 84,600 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 올해도 불티나는 방카슈랑스…선점 경쟁 뜨겁다삼성생명, 2년내 입원·수술해도 가입가능 종신보험 출시'무해지보험' 판매 중단했더니…생명보험 시장 위축 "현실로" close 이 영국의 부동산 자산운용사 지분을 취득하면서 해외 자산 포트폴리오를 다변화했다.

삼성생명은 27일 오전 이사회에서 영국 종합부동산 그룹 '세빌스(Savills)' 산하 부동산 자산운용사 '세빌스IM'의 지분 25%를 6375만 파운드, 한화 약 1013억원에 취득하는 안건을 승인했다.

세빌스는 32조원 규모의 운용자산을 유럽 중심의 다양한 부동산 분야에 투자중인 운용사로, 유럽과 아시아를 중심으로 13개국에 거점을 보유하고 있다.

삼성생명은 작년부터 세빌스IM에 대한 실사 작업과 협상을 진행, 4월에 협상팀이 런던 본사를 직접 방문해 최종적인 투자 조건에 합의했다.

삼성생명은 세빌스가 100% 갖고 있던 지분 25%를 인수, Savills IM의 2대 주주가 되었으며 이사회 참여와 함께 사업협력위원회 신설 등을 통해 양사간의 협력을 강화할 예정이다.

아울러 세빌스IM에 지분인수 거래완료 시점 이후 4년 간 10억 달러(약 1조1000억원)의 자산을 위탁운용 약정하기로 했다. 해외 자산 포트폴리오의 다변화와 중장기 수익률 제고가 가능할 것으로 기대하고 있다.

또 삼성생명은 위탁운용 약정의 진행 결과 등에 따라 10%의 지분을 2025년까지 추가로 취득할 수 있는 콜옵션도 보유하게 됐다.

삼성생명 관계자는 "세빌스IM은 다양한 부동산 분야에 대한 투자 경험과 우수한 경영진을 보유하고 있어 글로벌 자산운용 사업 확대 전략에 알맞은 전략적 파트너로 판단했다"며 "수익기반 강화 및 다변화를 위한 글로벌 자산운용 사업 확대를 적극 추진해 나갈 예정"이라고 말했다.

