대웅제약, "美 FDA에 메디톡스 조사 요청"… 금감원 고발도 병행

[아시아경제 이춘희 기자] 보톨리눔 톡신을 둘러싼 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 38,114 전일가 161,000 2021.05.27 11:54 장중(20분지연) 관련기사 [바이오 인력난] 성장 못 따라오는 인력수급… 이러다 'K-바이오' 불 꺼진다대웅제약 "美 ITC, 항소 무의미 입장 밝혀… 최종결정 무효화 임박"대웅제약 보톨리눔 톡신 '주보', 반복투여 안전성·효능 확인 close 과 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 167,400 전일대비 1,200 등락률 -0.71% 거래량 21,504 전일가 168,600 2021.05.27 11:54 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약 "美 ITC, 항소 무의미 입장 밝혀… 최종결정 무효화 임박"놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목정부 발표합니다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다 close 간의 분쟁이 다시 격화되고 있다.

대웅제약은 26일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)에 메디톡스가 생산하는 액상형 보툴리눔 톡신 제제의 자료 조작에 대한 조사 요청서를 제출했다고 27일 밝혔다. 또한 공시 의무 위반 등을 이유로 메디톡스를 한국 금융감독원에 고발했다고도 공개했다.

올해 1월 식품의약품안전처는 메디톡스가 보툴리눔 톡신 제제 '이노톡스'의 품목허가 및 변경허가 신청 과정에서 안정성 시험 자료를 위조한 사실을 검찰로부터 통보받고 품목허가 취소 처분을 내렸다. 대웅제약은 이와 관련해 메디톡스가 FDA에 제출한 허가자료에도 이같은 조작행위가 있었는지 확인을 요청한 것이다. 대웅제약은 조사 요청서에 이뿐 아니라 미국에서 진행 중인 메디톡스 제품의 임상시험 중단을 촉구하는 내용도 담았다.

대웅제약은 "메디톡스가 이노톡스의 권리 침해 등을 이유로 미국에서 소송을 제기했지만 이노톡스가 허위 자료에 근거한 만큼 소송 자체가 무효"라는 입장이다.

이외에도 대웅제약은 메디톡스를 공시의무 위반 등 이유로 금융감독원에 고발했다.

대웅제약은 메디톡스가 "무허가 원료 사용, 시험자료 조작 등 불법행위에 대한 검찰의 수사 및 식약처 조사 결과와 엘러간에 기술 수출한 제품과 허가 취소된 이노톡스가 동일하다는 내용, 중국 밀수출에 관여한 내용 등에 대한 명확한 공시가 진행되지 않았다"며 고발 이유를 밝혔다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr