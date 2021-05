美 가상화폐 규제 '드림팀' 예고‥은행들은 '뒤쳐질 수 없다'

퀄스 Fed 부의장 언급..."곧 발표"

'공통 규제 프레임 마련이 최우선"

주요 은행들 '가상화폐 상품 출시 대비' 한목소리

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 렌덜 퀄스 미 연방준비제도(Fed) 부의장이 "Fed가 통화감독청(OCC) 연방예금보호공사(FIDC)와 함께 그것(가상화폐)에 대한 공통된 입장을 수립하기 위해 노력 중이다"라고 언급했다.

반면 아직 가상화폐 거래를 시작하지 않은 주요 은행들은 고객들의 요구가 늘어나며 가상화폐에 관한 연구와 관련 상품 개발을 확대하고 있다고 입장이다.

26일(현지시간) 주요 외신에 따르면 퀄스 부의장은 하루 전 상원 은행위 청문회에 출석해 "(가상화폐의) 공통된 규제 프레임이 마련이 시급하며 곧 발표할 수 있을 것"이라고 예상했다.

레이얼 브레이너드 Fed 이사가 가상화폐의 부작용을 우려하며 디지털 달러 도입의 필요성을 강조했지만 퀄스 부의장은 직접적인 규제의 가능성을 제시했다. 퀄스 부의장의 발언은 가상화폐값이 급등락 하면서 투자자의 피해가 우려되는 상황에서 나왔다.

백악관도 이달 초 재무부로부터 가상화폐 시장 상황에 대한 브리핑을 받고 규제에 대해 논의한 것으로 전해지기도 했다.

규제기관의 감독 강화 움직임 속에 가상화폐에 대한 제한을 풀어 달라는 은행 소비자들과 기관투자자들의 요구는 커지고 있다.

이날 상원에 출석한 은행 경영자들은 가상화폐 거래에 나서지 않고 있다는 점을 부각하면서도 관련 상품 출시에 대해 준비는 하고 있음을 시사했다.

브라이언 모이니한 BOA 최고경영자는 "비트코인 등 가상화폐 비즈니스에 대해 거리를 두고 있지만, 개인과 기관투자자들의 관련 상품 요구와 기회·위험 요인을 평가하고 있다"라고 설명했다.

모이니한은 BOA가 블록체인과 관련된 60여 개의 특허를 보유하고 있다는 사실도 소개했다.

제인 프레이저 시티그룹 최고경영자도 "(가상화폐를 다루기 이전에) 투명하고 통제 가능한 시스템을 확보하는 것이 우리의 책무다"라면서 "가상화폐 시장을 이해하기 위해 노력하고 있다"라고 언급했다.

웰스파고는 "가상화폐는 이미 대체투자 자산으로 떠올랐다. 가상화폐 관련 상품 개발 상황을 예의주시하고 있다"라고 설명했다.

게리 겐슬러 증권거래위원회(SEC) 의장은 이날 상원 출석에 앞서 내놓은 사전 발언문을 통해 은행들이 금융소비자들과 감독기구 사이에서 끼인 상태라고 설명했다.

이날 가상화폐값은 소폭의 상승세를 보이고 있다. 비트코인은 4% 상승한 3만9000달러에, 이더리움은 6% 상승한 2700달러에, 도지코인은 2% 상승한 34센트에 거래되고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr