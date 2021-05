동서대생이 만든 작품 세계에 “일냈다” … 전세계 최고 컴퓨터그래픽 유튜브 채널에 떠

LINC+사업단 캡스톤디자인 영상애니메이션학과 VFX작품



5명이 만든 ‘First Step’, 유튜브 채널 ‘TheCGBros’에 공개



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대학교(총장 장제국) 영상애니메이션학과 작품이 유튜브의 세계적인 인기 채널에 공개됐다.

지난해 제작한 영상VFX 작품 ‘First Step’이 컴퓨터 그래픽 분야에서 세계 최고 인정받는 유튜브 채널인 ‘TheCGBros’에 뜬 것이다.

유튜브 채널인 ‘TheCGBros’는 세계에서 가장 뛰어난 CG 영상작품들만 선별해 공개하는 채널이다.

현재 379만명의 구독자를 보유하고 있을 정도로 영상 애니메이션 VFX 분야에서는 세계적으로 인지도가 높은 채널이다.

많은 CG 전문가들도 TheCGBros의 까다로운 작품 선별과정을 통과하는 것은 매우 어려운 일이라고 입을 모으고 있다.

영상VFX 졸업작품인 ‘First Step’은 작년 10월 대전 비쥬얼아트-테크 2020에서 최우수상을 받은 작품(지도교수 김시현)이다.

아폴로13호의 달착륙 과정을 디테일하게 시각적으로 표현한 작품이다. 현업에 종사하는 CG 전문가들조차 감탄할 정도로 뛰어난 작품성을 인정받고 있다.

작품제작에는 이동엽, 김영석, 이민규, 오미나, 최준영 등 5명의 학생들이 참가했다.

팀장을 맡은 이동엽 학생은 “이번 결과는 LINC+ 사업단 모듈형 캡스톤디자인의 전폭적인 지원과 영상애니메이션학과의 현장 실무중심의 완성도 높은 교육을 바탕으로 교수님과 학생들이 함께 이루어낸 성과”라고 말했다.

