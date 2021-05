정부 "美 제공 '한국군 55만명분' 백신 계획 다음주 구체화"(상보)

"백신 제공계획, 내주 중 외교부 통해 전달키로"

한미 백신협력 위한 국내 전문가그룹, 6월초 설치

[아시아경제 김지희 기자] 한미 정상회담을 통해 미국 정부가 우리 군 장병에 제공키로 한 코로나19 백신 55만명분의 공급 계획이 다음주께 구체화될 수 있을 것으로 보인다. 아울러 양국간 백신협력 이행을 뒷받침 하기 위한 국내 전문가그룹은 다음달 초 설치를 추진한다.

권덕철 보건복지부 장관은 25일 외교부·산업통상자원부·보건복지부 합동 브리핑에서 "미국이 협력하기로 한 우리 군 장병 55만 명분 백신의 제공 계획은 다음 주 중으로 외교부를 통해 알려줄 예정"이라며 "하비에르 베세라 미국 보건부 장관과 별도 면담을 통해 정상회담에서 합의된 내용에 따라 양국 간 백신 협력이 차질 없이 추진될 수 있도록 상호협력을 강화하기로 했다"고 밝혔다.

다만 백신이 다음주 곧장 국내로 공급되는 것은 아니다. 복지부는 "55만명분 백신을 빠른 시일 내 제공하도록 하는 안내를 다음주 중 하겠다는 의미"라고 설명했다.

앞서 조 바이든 미국 대통령은 정상회담 직후 진행된 공동기자회견에서 한국군 55만명분의 코로나19 백신을 지원을 약속한 바 있다. 구체적인 백신의 종류, 공급 시기는 아직 협의 중인 상황이다. 현재 우리 정부는 지난달부터 30세 이상 군장병 11만6000명을 대상으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종에 돌입했다. 30세 이상에 대한 1차 접종은 현재 마무리 단계이며, 30세 미만의 접종이 다음달 예정돼 있다.

한미 간 글로벌 백신 파트너십을 성공적으로 구축하기 위한 전문가그룹을 신속 설치한다는 계획도 전했다. 권 장관은 "백신 생산 가속화를 위한 기술 이전, 백신 원료 및 원부자재 공급과 관련해 미국 정부와 기업의 적극적인 참여 협조가 필수적"이라며 "이를 위해 한미 글로벌 백신 파트너십 전문가그룹을 신속하게 설치하겠다"고 강조했다.

이어 "복지부를 비롯해 과기정통부, 산업부, 외교부, 질병관리청 등 관계부처와 민간 전문가들이 참여하는 국내 그룹은 다음달 초까지 설치할 예정"이라며 "미국 측 그룹도 조속히 설치되도록 협의해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 정상회담을 계기로 체결된 삼성바이오로직스와 모더나사의 코로나19 mRNA 백신 위탁생산 계약이 완제 생산에 그쳐 '알맹이가 빠졌다'는 지적과 관련해 권 장관은 "백신 완제 생산도 단순히 포장해 밀봉하는 것이 아니라 무균, 공정이나 제조품질을 유지하기 위해 매우 중요한 기술력"이라고 선을 그었다.

그는 "백신의 품질이 끝까지 유지돼야 하기 때문에 원개발사로부터 충전, 공정에 대한 기술이전과 협력이 이뤄지게 된다. 이 과정에서 mRNA 백신 생산에 대한 이해를 높이고 협력관계 유지로 향후 백신 생산과 개발에 대한 기술력을 높여 나갈 수 있을 것"이라며 "국내 제약사들과 함께 mRNA 백신 개발을 위해 현재 노력하고 있다"고 설명했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr