경총 "한미 양국 협력 강화 환영, 의미있는 성과"

[아시아경제 이창환 기자] 경영계가 한미정상회담의 성과에 대해 환영의 목소리를 냈다.

한국경영자총협회는 23일 성명서를 내고 "경영계는 이번 한미정상회담에서 한미 양국이 협력적 파트너로 안보, 기후, 경제협력 등 다방면에 걸쳐 협력을 강화해 나가기로 한 데 대해 진심으로 환영한다"고 밝혔다.

경총은 특히 "코로나19 팬데믹, 기후변화 위협 등으로 자국 중심의 경제질서 재편이 가속화되는 상황에서, 한미 양국이 반도체, 배터리, 전략·핵심원료, 의약품 등의 공급망 회복은 물론, 신흥 기술 분야에서의 협력을 강화해 나가기로 한 것은 의미 있는 성과"라고 평가했다.

이어 "이번 한미정상회담을 계기로 양국의 경제적 이익이 더욱 증진되고 한미 동맹관계가 더욱 강화돼 국가적 이익과 가치를 포괄적으로 공유하는 한 단계 성숙한 동반자적 관계로 거듭나길 바한다"고 덧붙였다.

경총은 "경영계 역시 금번 정상회담의 성과가 코로나 경제위기 극복 등 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 양국의 교역과 투자 확대 등 민간 기업 차원에서 다양한 경제협력을 실천해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나갈 것"이라고 강조했다.

