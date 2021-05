[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 옥외광고 소비쿠폰 지원사업을 추진한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 행정안전부와 한국옥외광고센터에서 조성한 기금을 경남도를 거쳐 시에 배정된 지원금을 받아 진행된다.

시는 관내 소상공인 등이 옥외광고 사업자에게 광고물을 의뢰해 제작·설치하는 비용을 지원한다. 업소당 최대 200만원 까지다.

대상은 코로나 피해 소상공인 업소 12곳, 신규 업소 4곳이다.

신청은 시청 홈페이지에 게시된 신청서와 제반 서류를 갖춰 31일부터 다음 달 11일까지 시청 건축과 도시경관팀으로 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr