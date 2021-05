[양낙규의 Defence Club]군내 단체휴가 오히려 독 되나

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]강원도 철원군에 있는 육군 부대에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생하면서 ‘단체휴가’에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다. 코로나 19에 감염된 병사 때문에 오히려 복귀후 격리기간 나머지 병사들이 감염될 수 있다는 것이다.

17일 국방부에 따르면 육군 모 사단에서 지난 14일 휴가 복귀 후 예방차원에서 격리됐던 병사가 첫 확진된 이후 간부 6명, 병사 20명 등 26명이 추가로 확진됐다. 특히 이 가운데 최초 확진자인 격리병사를 제외한 나머지 26명은 모두 부대 생활관에서 지내던 일반 병사 및 출퇴근하던 간부들로 파악됐다.

같은 부대에서 격리시설뿐 아니라 일반 생활관에서 동시에 감염이 발생한 사례인데다, 감염 경로도 불분명한 상황이어서 추가 확산 우려가 커지고 있다.

일각에서는 이번주부터 본격적으로 시행되는 단체휴가제도 때문에 군내 집단감염 가능성이 높아졌다라는 지적이 나온다. 국방부는 지난 7일 서욱 장관 주재 전군 지휘관 회의 뒤 발표한 ‘격리장병 생활여건 개선 대책’의 일환 단체휴가를 결정했다. 즉, 같은 병영생활관을 쓰는 병사들을 소대·중대 단위로 ‘단체 휴가’를 보내고, 휴가 복귀 후엔 이들 병사가 기존에 쓰던 생활관을 예방적 격리시설로 활용한다는 것이다.

그러나 일부 관계자들 사이에선 집단 휴가와 관련해 "병사들의 휴가 기간 동선이 제각각임을 고려할 때 병사 1명이 코로나19에 걸린 채 복귀하면 같은 생활관의 다른 병사들에게 퍼뜨릴 위험이 있다"는 우려가 제기되고 있는 상황이다.

또한 "근무여건 등을 고려할 때 생활관 단위로 병사 휴가를 내보낼 수 있는 부대가 많지 않다"는 지적도 나온다. ‘단체 휴가’가 대다수 군부대에선 실제로 시행되지 않는 형식적 조치가 될 수 있다는 것이다.

국방부는 이번 대책에서 병사 단체 휴가 시행의 상한선을 병력의 최대 35%(현행 ‘군내 거리두기’ 2단계에선 최대 20%)으로 정했다.

