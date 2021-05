금강주택, '동탄역 금강펜테리움 더 시글로' 본격 분양

동탄테크노밸리 핵심 입지… 아파트 전용 52㎡, 58㎡ 380가구

24일 특별공급, 25일 1순위 청약… 당첨자 발표 6월 1일

아파트 이어 주거용 오피스텔 전용 45㎡ 132실 분양 예정

[아시아경제 조강욱 기자] 금강주택은 경기 화성 동탄2신도시 C-2블록에 공급하는 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 아파트의 사이버 모델하우스를 개관하고 본격 분양에 나선다고 15일 밝혔다.

동탄역 금강펜테리움 더 시글로는 지하 3층 지상 38층 3개 동 전용면적 52㎡, 58㎡ 380가구 규모의 주상복합아파트이며, 지상 1층과 2층에는 근린생활시설이 들어선다. 주택형별 가구수는 △52㎡A 108가구 △52㎡B 82가구 △58㎡A 108가구 △58㎡B 82가구 등이다.

분양일정은 오는 24일 특별공급을 시작으로 25일 1순위 청약을 받는다. 당첨자발표는 내달 1일이며, 정당계약은 6월 14일부터 17일(목)까지 4일간 진행된다.

1순위 청약은 무주택 또는 1주택 세대주로 청약통장 가입 후 2년이 경과하고 지역별 예치금을 충족해야 신청할 수 있다. 분양가상한제가 적용돼 분양가는 주변시세보다 저렴하게 책정됐다. 지역배정비율은 화성시 2년 이상 거주자 30%, 경기도 2년 이상 거주자 20%, 이외 수도권 거주자 및 경기 2년 미만 거주자 50% 등이다.

동탄역 금강펜테리움 더 시글로 모델하우스는 코로나 바이러스감염증(코로나19) 확산방지 및 감염예방을 위해 사이버 모델하우스로 운영한다. 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 공식 홈페이지를 통해 운영되는 사이버 모델하우스에서는 유니트별 특장점과 단지 배치, 입지 등의 상세 정보를 확인할 수 있다. 입주는 2024년 10월 예정이다.

동탄역 금강펜테리움 더 시글로는 동탄테크노밸리내 마지막 주상복합단지다. 총 면적 155만6000㎡ 규모로 개발되고 있는 동탄테크노밸리는 첨단산업, 연구시설, 벤처기업 등이 복합된 최대 규모의 산업클러스터로 향후 약 4500여 개의 기업이 입주하고, 20만여 명의 인구가 상주하는 산업단지가 될 전망이다.

기흥 동탄IC가 인접해 있어 경부고속도로를 통해 강남권, 분당권 등 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있으며, 제2외곽순환고속도로, 용인~서울고속도로 이용도 편리하다. 동탄역도 가까워 SRT(수서발고속철도)를 통해 수서역까지 약 17분이면 이동할 수 있다.

전 가구 채광과 통풍이 잘되도록 남향 위주에 판상형 구조로 설계된다. 안방에 드레스룸을 배치하고, 현관창고 등을 제공해 공간활용도를 높일 예정이다. 일괄 소등과 가스 차단, 엘리베이터 호출 기능뿐만 아니라 날씨, 온도, 미세먼지 정보까지 표시되는 홈네트워크 시스템을 적용한다. 피트니스센터, 키즈센터, 노년 세대를 위한 휴식 공간 등 다채로운 커뮤니티시설도 들어설 예정이다.

금강주택 분양관계자는 “동탄역 금강펜테리움 더 시글로는 동탄테크노밸리의 마지막 주상복합단지로 분양 전부터 큰 주목을 받았다”라며 “특히 동탄2신도시는 GTX-A 등 광역교통망 추가 확충에 대한 기대감이 높아 오는 청약에도 수요자들의 많은 관심이 예상된다”라고 말했다.

한편, 금강주택은 아파트에 이어 동탄역 금강펜테리움 더 시글로 주거용 오피스텔 지하 4층 최고 25층 1개 동 전용면적 45㎡ 132실을 분양할 계획이다. 오피스텔은 1.5룸형과 2룸형 구성되며, 테라스와 복층형 설계인 누다락(일부 실 제외)을 적용해 넉넉한 공간으로 공급될 예정이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr