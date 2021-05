[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오후 양평동에 위치한 영은교회 앞마당에서 후원물품 110박스를 전달받았다.

영은교회는 식료품, 약품, 마스크로 구성된 2200만 원 상당의 희망상자 110박스를 기부, 기부 물품은 영등포구사회복지협의회를 통해 지역 내 저소득 주민에게 전달된다.

채현일 구청장은 "코로나19로 모두가 힘든 시기에도 따스한 나눔과 기부의 손길 이어주시는 모든분들께 진심으로 감사드리며, 복지 사각지대 해소를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

