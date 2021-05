경기교육청, 교육자원봉사센터 컨설팅 실시

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 '교육자원봉사센터 컨설팅'에 나선다.

경기교육청은 센터 간 교류로 센터 운영 방법, 센터장 또는 운영지원단의 역할 등을 공유하고 봉사자 활용 방안을 지원하는 교육자원봉사센터 컨설팅을 14일 안성 교육자원봉사센터를 시작으로 다음 달 말까지 진행한다고 밝혔다.

올해 컨설팅은 교육자원봉사센터 센터장, 운영지원단과 팀장, 담당자 등으로 구성된 컨설팅 위원들이 현장 봉사자와의 소통 및 참여를 통해 맞춤형 컨설팅을 진행하게 된다.

경기도교육청은 그동안 봉사활동을 필요로 하는 학교와 봉사자를 연결해 학생들에게 다양한 배움의 기회를 제공해 왔다.

지금까지 지역별 교육자원봉사센터의 학교와 봉사자 간 연결 실적은 2015년 4150명을 시작으로 2020년 기준 봉사자 수는 3만3854명에 이른다.

경기교육청은 지난해에는 코로나19 상황 악화로 포천 교육자원봉사센터만을 대상으로 컨설팅을 실시했다.

정수호 경기교육청 학부모시민협력과장은 "현장 맞춤형 교육자원봉사센터 컨설팅을 통해 현장의 어려움을 듣고 센터 간 사례 나눔으로 교육자원봉사센터의 질적 성장을 이뤄내겠다"고 강조했다.

