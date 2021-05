골드만삭스 임원, 도지코인 '대박'에 미련 없이 사표

수백만달러 수익 낸 것으로 추정

도지코인 사기도 극성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 글로벌 투자은행인 골드만삭스의 고위직 임원이 가상화폐 도지코인으로 큰 이익을 내고 사직했다.

11일(현지시간) 경제전문매체 포천에 따르면 골드만삭스 런던사무소의 임원인 아지즈 맥마흔이 최근 도지코인으로 수백만 달러를 벌어 사표를 제출했다고 보도했다.

포천은 골드만삭스 측도 맥마흔의 퇴사 사실을 인정했지만, 자세한 내용은 공개하지 않았다고 전했다.

포천은 그가 고임금을 받는 임원급 직원이었던 만큼 상당한 투자 수익을 냈을 것으로 예상했다.

포천은 최근 도지코인이 급락한 만큼 맥마흔이 일론 머스크 테슬라 최고경영자의 새터데이 나이트 라이브(SNL) 출연을 앞두고 보유 지분을 매각했을 가능성이 크다고 추정했다.

도지코인으로 대박을 낸 투자자도 있지만, 도지코인을 사기에 이용한 이들도 있었다.

블록체인 정보제공업체 TRM랩스에 따르면 지난 8일 머스크의 SNL 출연을 이용해 '두 배로 돌려준다'라고 속여 도지코인 970만개 가로챈 사기꾼들이 있었다.

한 피해자는 도지코인 온라인 게시판에 글을 올려 "나처럼 속지 말라. 그들은 코인을 두 배로 돌려주지 않는다"라며 "내 주머니에는 60달러만 남았다"라고 호소했다.

도지코인 공식 트위터 계정에도 지난 9일 "도지코인을 두 배, 세 배로 늘려줄 것이라고 주장하는 사람에게 코인을 보내지 말라"며 "그것은 사기다. 우리는 여러분에게 돈을 돌려줄 수 없다"라는 경고의 글이 올라왔다.

한편 이날 도지코인은 24시간 전 대비 11% 상승한 51.39센트에 거래되고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr