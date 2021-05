[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 서대석 광주광역시 서구청장과 간부 공무원들은 5·18 광주민주화운동 41주기를 맞아 11일 오전 민주화를 위해 싸우다 산화하신 영령들의 희생정신을 기리기 위해 국립5·18민주묘지를 찾아 헌화와 분향 후 묘역을 참배했다.

