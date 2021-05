롯데마트, 장 마크 라파주 와인 판매…"국가대표 소믈리에와 선정"

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 업계 최초로 현 국가대표 소믈리에와 협업해 선정한 와인을 단독으로 한정 수량 판매한다고 11일 밝혔다.

이번에 선보이는 와인 2종은 ‘아브 루 꼬네 씨 앤 루즈’(아브 루)와 ‘도멘 라파주, 더블 파사주’(파사주)로 유럽에서 가장 주목받고 있는 와인 메이커 장 마크 라파주가 양조한 와인이다.

아브 루는 세계적인 와인 평론가 로버트 파커가 박스로 사야할 만큼 뛰어난 가성비를 지닌 와인이라고 극찬한 제품이며, 더블 파사주는 글로벌 와인 정보 제공 애플리케이션인 비비노에서 4.2점을 받으며 대중적인 호응을 얻고 있는 제품이다.

롯데마트는 아브 루 1만 2000병, 더블 파사주 6000병을 준비해 전 점에서 단독으로 판매한다. 해당 와인은 프랑스 와인 전문가인 이영은 롯데마트 주류팀장과 SPC그룹 안중민 총괄 소믈리에가 지난해부터 수차례에 걸친 미팅과 시음을 통해 사전 기획한 제품들이다.

롯데마트 관계자는 “와인을 찾는 고객들이 늘어나며 초보자와 매니아층 모두의 입맛을 고려한 가심비 와인을 기획하게 됐다”며 “추후에도 고객들이 더욱 좋은 와인을 구입할 수 있도록 다양한 상품들을 소개해 나갈 계획”이라고 말했다.

