"부동산 투기 의심자 0명이라니…", 강원도 감사위 '무능·부실' 도마 위

강원평화경제연구소, "특별대책반 이름 무색할 정도" 도 감사위 전면 개편 촉구



[아시아경제 라영철 기자] 강원 지역 시민사회단체가 최근 강원도 감사위원회의 '공직자 부동산 투기 의혹' 감사 결과와 관련해 '무능'과 '부실'이라며 '감사위 무용론'을 제기하고 나섰다.

강원평화경제연구소(이하 연구소)는 10일 성명을 통해 "'도 공직자 부동산 투기 의혹 특별대책반'은 50일이 넘는 조사에도 투기 의심자가 0명이라는 결과를 내놨다"며 "특별대책반이라는 이름이 무색할 정도"라고 비판했다.

이어 "동서고속도로 개통 이후 천정부지로 땅값이 치솟는 양양군 일원, 평창올림픽 이후 각종 개발 사업이 진행된 강원 남부, 혁신·기업도시가 들어선 원주권, 판문점 선언 이후 땅값이 급등한 접경 지역 등 도 내 핵심 개발 투자 지역이 이번 감사에서 빠졌다"며 "더 큰 문제는 2차 조사 계획조차 없다는 점"이라고 지적했다.

앞서 도 감사위원회는 도 내 '공직자 부동산 투기 의혹'과 관련해 투기 의심자가 '0명'이라며 감사 결과를 발표한 바 있으며, 이에 시민사회단체는 '도 감사위 해체'를 촉구하기도 했다.

연구소는 또, 춘천 레고랜드와 동해안권자유구역청 등의 감사도 '부실 감사'라고 지적하며 일갈했다.

연구소는 "레고랜드 불평등 계약서를 도의회에 제출하는 과정에서 발생한 고의적인 누락 건, 평창 알펜시아리조트 임원들의 공짜 골프, 동해안권자유구역청 개발 관련 부실 감사는 지역 갈등만 증폭시켰다"고 주장했다.

이어 "비리 혐의 당사자에게 면죄부만 발급하는 기관으로 전락한 도 감사위원회의 대대적인 수술을 더는 방치해서는 안 된다"며 감사위원회 전면 개편을 촉구했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr