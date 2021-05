산업부, 중견기업 채용 연구인력 54명에 연봉 40% 지원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 중견기업이 채용하는 연구인력에 대해 최대 3년간 연봉의 40%를 지원한다.

산업통상자원부는 오는 11일 '2021년 중견기업 핵심연구인력 성장지원사업'을 공고하고 참여기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

이 사업은 청년 석·박사, 기술전문 경력직 등 연구인력 부족 문제를 겪는 중견기업을 지원해 연구개발(R&D)을 촉진하고 고용 창출을 유도하기 위한 것이다. 지원 대상은 기업부설연구소 등 R&D 전담 조직을 보유한 매출액 3000억원 미만의 초기 중견기업이다.

참여기업으로 선정되면 신규 채용하는 청년 이공계 석·박사와 기술전문 경력직 연구인력 최대 2명에 대해 최대 3년간 계약 연봉의 40%까지 지원받는다. 연 지원 한도는 석사 1600만원, 박사 2000만원, 기술전문경력인 2800만원이다.

산업부에 따르면 2018년 사업을 처음 시행한 이후 지금까지 중견기업 101개사에 134명의 핵심연구인력 채용을 지원했다. 올해는 지난해 보다 14.4% 늘어난 18억6000만원의 예산을 투입해 54명을 신규 지원할 계획이다.

특히 올해는 지원기업 선정 과정에서 코로나19로 피해가 우려되는 비수도권 중견기업들과 포스트 코로나19 대응을 위한 디지털 전환 등 신사업을 적용한 중견기업을 우대할 방침이다.

천영길 산업부 중견기업정책관은 "초기 중견기업이 우수한 연구인력을 확보해 성장동력을 찾고, 코로나19 이후 디지털 경제로의 전환에 대응하는 발판이 되길 기대한다"고 밝혔다.

자세한 내용은 한국산업기술진흥원(KIAT) 홈페이지를 참고하면 된다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr