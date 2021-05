해커스 공인중개사, 단기합격 챌린지로 총 상금 3천 만 원 지급 ‘화제’

제32회 공인중개사 시험 일정이 약 5개월가량 남았다. 이에, 많은 수험생이 공인중개사 자격증 취득을 목표로 시험 과목별 인강 및 공부 방법을 찾고 있다.

이 가운데, 해커스 챔프스터디의 공인중개사 교육 전문 브랜드 해커스 공인중개사에서 올해 단기 합격을 목표로 하는 수험생들을 위해 공인중개사 시험 합격 시 총상금 3천만 원을 제공하는 ‘단기합격 챌린지’를 오픈해 인기를 끈다.

특히, 해커스 공인중개사는 ‘2020 해커스 공인중개사 합격생 대상 설문조사’ 결과, 합격생의 10명 중 9명이 1년 내 합격하며 높은 공인중개사 합격률을 기록한 바 있다. (해커스 2020 합격생(유, 무료강의 포함) 온라인 설문결과 (2020.10~2020.12))

해커스 공인중개사의 이번 단기합격 챌린지는 올해 공인중개사 시험에 합격한 수험생들을 대상으로 총상금 3천만 원을 지원하는 이벤트로, 해커스 공인중개사 강의 수강 신청자라면 누구나 참여할 수 있다.

해당 이벤트는 매달 성적우수자와 평균 60점에 가까운 점수를 받은 수험생들을 선정하여 각각 상금 100만 원, 30만 원을 제공한다. 이를 통해 수험생들에게 동기를 부여하고 학습에 도움을 줄 예정이다.

해커스 공인중개사의 제31회 공인중개사 단기합격 챌린지에 참여하여 상금 100만 원을 수령한 100일 단기합격생 이*엘 씨는 "공인중개사 자격증을 따기로 마음먹은 시점부터 시험일까지 100일 정도 밖에 남지 않았었다. 이왕 하는 김에 잘 해보자 하는 마음으로 단기합격 챌린지에 도전하게 되었다"라고 단기합격 챌린지에 도전한 계기를 밝혔다.

이와 함께, "해커스 공인중개사의 커리큘럼이 촘촘하게 잘 짜여 있어서 단기에 소화하기만 한다면 합격은 떼 놓은 당상이라고 생각했다"라고 해커스 공인중개사의 커리큘럼에 대한 칭찬도 아끼지 않았다.

더불어, 제31회 공인중개사 단기합격에 성공한 많은 합격생이 해커스 공인중개사의 단기합격 챌린지를 통해 상금을 수령한 바 있다.

해커스 공인중개사 관계자는 "단기합격 챌린지가 공인중개사 도전을 망설이는 수험생들에게 또 하나의 동기부여가 됐으면 좋겠다"라며, "올해는 총상금 3천만 원으로 더 많은 수험생들의 합격에 도움을 줄 수 있도록 단기합격 챌린지를 오픈했다"라고 이벤트 오픈에 대한 취지를 전했다.

해커스 공인중개사의 이번 ‘단기합격 챌린지’에 대한 자세한 사항은 해커스 공인중개사 사이트를 통해 확인할 수 있다. 또한, 해당 사이트와 해커스 공인중개사 유튜브를 통해 부동산중개사 자격증 취득에 필요한 공인중개사 무료 인강, 기출문제, 공인중개사 기본서, 공인중개사 교재 추천, 공인중개사 전망 등 다양한 콘텐츠도 확인할 수 있다.

한편, 해커스는 인강·공무원·자격증 교육 전문 챔프스터디를 운영하고 있으며, 해커스 공인중개사는 한경비즈니스 선정 2020 한국품질만족도 교육(온·오프라인 공인중개사)부문 1위를 차지한 바 있다. 해커스 공인중개사 사이트를 통해 공인중개사 강의(인강) 등을 제공하고 있다. 해커스 교육그룹은 5년 연속 교육그룹 부문 1위 자리를 차지한 대한민국 종합교육기업이다. 한국 소비자포럼 선정 '올해의 브랜드대상'에서 대국민 투표를 통해 2012년부터 5년 연속 교육그룹 부문 1위에 올랐다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr