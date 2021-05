김현준 LH 사장, 번동 영구임대주택 방문 "의료·돌봄 서비스 확대"

어버이날 맞아 강북구 번동 5단지 영구임대 방문, 기념품·꽃다발 증정

김현준 사장 "의료·돌봄 통합서비스 등 주거복지 서비스 확대 추진"

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 김현준 사장이 6일 서울 강북구 번동5단지 영구임대주택 단지를 방문했다고 밝혔다. 번동 영구임대주택은 1990년에 입주한 우리나라 최초의 영구임대아파트다.

김 사장은 임대주택 128만호를 관리하는 LH 사장으로 이날 주거 복지 현장을 점검하고, 어버이날을 맞아 임대단지 어르신들에게 건강을 기원하는 기념품과 꽃바구니를 전달했다.

이번 행사는 LH와 한국사회복지관협회가 코로나19로 고통 받고 있는 어르신을 위로하고 화훼농가 코로나 극복 지원을 위해 준비한 행사로, 김 사장과 남국희 한국사회복지관협회장, 이문영 주택관리공단 사장이 참석했다. LH는 번동 임대아파트를 비롯해 전국 30개 사회복지관을 통해 100세 이상 어르신 126명에게 성인용 보행기, 여름 의류 등 총 7종의 기념품을 전달할 예정이다.

김 사장은 "어버이날을 맞아 ‘효 나눔, 사랑 더하기 행사’에 함께 하게 돼 뜻깊다"면서 "작은 정성이나마 어르신들께 위안이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

특히 그는 주거복지 서비스 개선과 주거복지 기능 강화에 대한 의지도 밝혔다.

김 사장은 "어르신들이 건강하고 편안하게 거주할 수 있도록, 의료·돌봄 통합서비스를 확대하고, 임대주택 공급·운영·관리 등 국민 주거복지향상에 세심한 주의를 기울일 것"이라고 강조했다.

한편, LH는 영구임대 노후화로 인한 난방비 등 주거비 부담을 줄이고, 쾌적한 주거환경 구축을 위해 작년부터 대전둔산3 등 8개 단지 1만여 세대에 대한 그린리모델링 시범사업을 진행해왔다. 올해부터는 시범사업 성과를 토대로 2년간 전국 10개 권역 노후 공공임대주택 4만5000여 호에 대한 그린리모델링 사업을 추진할 예정이다.

