이마트24, 수제맥주 4캔에 9000원…안주류 1+1 행사도

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 이달 국내 수제맥주 8종에 대해 4캔 1만원 할인 행사를 진행하고, 행사카드로 결제 시 추가로 1000원 할인 혜택을 제공한다고 6일 밝혔다.

이마트24는 편의점에서 수제맥주를 찾는 고객이 증가함에 따라 지난달 플레이그라운드 젠틀맨라거, 조커골든페일에일을 도입하는 등 수제맥주 종류를 20여종으로 확대했다. 실제 이마트24의 수제맥주 매출은 올해 1월부터 4월까지 전년동기대비 526% 증가했다.

맥주와 함께 즐기는 안주류 주말(금·토·일) 이벤트도 진행한다. 이마트24는 이달 직화곱창, 포차불막창, 랍스터킹, 크래미 등 인기 안주류 12종에 대해 1+1 행사를 실시한다.

이마트24 관계자는 “날씨가 더워지면서 맥주를 찾는 고객이 증가할 것으로 예상됨에 따라 수제 맥주 4캔 9000원을 비롯해 다양한 맥주 상품 할인 이벤트를 진행한다”며 “브루어리별, 국가별로 다양한 맛과 풍미를 지닌 맥주를 즐기고 싶어하는 고객들을 위해 상품을 늘려가겠다”고 말했다.

