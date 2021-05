깨끗한나라, 2021년형 보솜이 라이트핏 썸머 출시

땀띠 걱정 없는 기저귀 착용으로 쾌적한 여름 나기

[아시아경제 김종화 기자] 생활용품기업 깨끗한나라가 여름 전용 한정 수량으로 2021년형 보솜이 라이트핏 썸머를 출시했다.

'보솜이 라이트핏 썸머'는 열기와 습기 배출을 돕고 바람이 잘 통하는 에어링 겉커버, 통풍이 잘되는 에어링 허리밴드를 적용해 무더운 날씨에도 땀띠와 발진 걱정 없이 쾌적하게 기저귀를 착용할 수 있도록 설계한 여름 전용 기저귀다.

또, 땀이 많이 나는 여름철에도 편하게 움직일 수 있도록 설계됐다. 리프레싱 시트로 땀과 소변을 빠르게 흡수해 아기 피부를 보송보송하게 유지하고, 초슬림 가공으로 활동하기 편리하다는 점이 특징이다.

깨끗한나라 관계자는 "피부가 연약한 아기들이 덥고 습한 날씨에도 쾌적하게 여름을 날 수 있도록 다양한 기술력을 접목한 제품"이라면서 "보솜이 공식 인스타그램을 통해 고객과 소통하고 아기들의 시원한 여름 나기를 위한 다양한 이벤트를 진행할 예정"이라고 말했다.

보솜이 라이트핏 썸머는 밴드형, 팬티형 두 종류가 있으며 밴드형은 중형·대형·특대형, 팬티형은 성별에 따라 각각 대형·특대형으로 구성된다. 구매는 보솜이몰 및 온라인 전 채널에서 가능하다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr