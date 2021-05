다음달 1일까지 국민의견 접수

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 3일부터 다음달 1일까지 한국·캄보디아 자유무역협정(FTA) 협정문 초안을 'FTA 강국, KOREA' 홈페이지에 공개하고 국민의견을 접수한다.

이번 국민의견 접수는 통상협정 관련 절차를 투명하게 진행하고 번역의 신뢰도를 높이기 위해 '통상협정 한글본 작성을 위한 절차 규정'에 따라 진행한다.

산업부는 관계부처 및 전문가들과 함께 이번에 접수된 국민 의견을 검토·반영해 한글본을 최종 확정한다. 이후 통상조약의 체결절차 및 이행에 관한 법률에 따라 양국 간 서명, 국회 비준동의 요청 등을 추진할 계획이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr