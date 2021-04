[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 20,000,973 전일가 82,100 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, DS부문 우수협력사에 632억 규모 인센티브 지급삼성전자, 성균관대·삼성생명공익재단·삼성복지재단에 총 556억 증여반도체 칩 부족 충격파, 애플·삼성전자에도 영향…생산 차질 예상 close 는 재단법인 호암재단에 총 37억원의 사회공헌 기부금을 출연한다고 29일 공시했다. 이날 이사회에서 의결한 이 기부금은 과학(물리·수학), 과학(화학·생명), 공학, 의학, 예술, 사회봉사 6개 분야 삼성 호암상 시상과 운영비 등으로 활용될 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr