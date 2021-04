文 "광주형 일자리, 새로운 균형 찾는 도전…정부·지자체가 '사회적 임금' 높여야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 29일 준공하는 광주글로벌모터스(GGM)을 찾아 "광주형일자리는 우리 경제의 새로운 균형을 찾기 위한 도전"이라며 "우리 경제의 또 다른 성공전략으로 키울 것"이라고 밝혔다. 급여는 낮아도, 주거·교통·복지·문화 서비스 수준 등 '사회적 임금'이 높다면 좋은 일자리가 될 수 있다며 정부와 지자체가 사회적 임금 상승을 위해 협력해야 한다고 강조했다.

문 대통령은 이날 광주 GGM 공장 준공식에 참석해 "(광주형 일자리는) 사람과 노동의 가치를 존중하며 노사협력을 통해 새로운 일자리를 창출하고 노동자와 기업이 함께 성장하는 경제를 만드는 시도"라며 이같이 밝혔다.

GGM은 전국 최초의 '상생형 지역 일자리' 기업으로, 2019년 1월 노사민정 합의로 협약을 체결한 후 2년 3개월만에 결실을 맺었다.

문 대통령은 "광주시민과 지자체 노사가 사회적 대타협으로 탄생시킨 광주의 미래이자 대한민국의 미래"라며 "이제 민주주의의 도시 빛고을 광주에 상생이란 이름을 더하게 되었다"고 강조했다.

청년 일자리 창출 효과도 강조했다. 문 대통령은 이번 GGM 공장이 23년만에 우리나라에 들어선 완성차 공장임을 강조하며 "서로 조금씩 양보하고 힘을 합하면 해외로 향하던 기업의 발길을 묶고 얼마든지 좋은 일자리를 만들 수 있단 것을 증명했다"며고 강조했다.

또 "현재까지 채용된 385명의 직원 중 70% 이상이 광주전남의 20~30대 청년이고, 모두 고용안정성 높은 정규직 일자리"라며 "사회적 합의에 따른 적정 임금수준을 유지하면서 기업이 나아갈 때 청년에게 더 많은 기회와 희망을 주게 될 것"이라고 덧붙였다.

지역경제에 새 도약의 계기가 될 수 있다고도 내다봤다. 문 대통령은 "완성차 한 대에 2만 개가 넘는 부품이 들어가며, 연 7만 개로 생산량을 늘리면 다양한 지역기업 성장을 이끌게 될 것"이라며 "900개의 직접 고용에 더해 1만1000개의 간접고용 일자리를 추가 창출해 지역주민의 소득을 높이고 골목상권에 활기를 불어넣을 것"이라고 말했다.

광주뿐 아니라 전국적으로 상생형 일자리를 확대해 나가겠다는 뜻도 밝혔다. 문 대통령은 "상생형 일자리가 밀양, 대구, 구미, 횡성, 군산, 신안까지 확산됐고 총 61조원의 투자와 13만 개 고용 창출을 예정하고 있다"며 "지금 이 순간에도 새로운 상생형 지역일자리 모델을 찾으려는 노력이 전국 각지에서 계속되고 있고, 몇 곳은 올해 안에 협약 체결을 목표로 하고 있다"고 말했다.

지역균형 뉴딜과의 연계도 언급했다. 문 대통령은 "지역과 주민의 이익 공유에서부터 행정구역의 경계를 뛰어넘는 초광역협력까지, 다양한 시도가 모색되고 있다"며 "이제 대한민국은 광주형 일자리 성공을 통해 얻은 자신감으로 함께 더 높이 도약하는 포용혁신국가를 위해 나아갈 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "다양한 지원을 통해 상생형 일자리를 우리 경제의 또하나의 성공전략으로 키우겠다"며 "특히 지역이 사회적 합의를 통해 창의적 일자리 사업을 제시해 준다면 정부는 맞춤형 지원방안을 적극 강구해나갈 것"이라고 말했다.

문 대통령은 이날 행사가 끝나고 마무리 발언을 통해 '사회적 임금'의 필요성을 강조하기도 했다. 문 대통령은 "지금까지 좋은 일자리는 회사로부터 받는 임금에 따라 결정된다고 그렇게 우리가 인식을 해 왔다"며 "그런데 급여뿐만 아니라 사회적으로 제공할 수 있는 주거, 교통, 복지, 문화 서비스를 높은 수준으로 제공해줄 수 있다면 회사로부터 받는 급여와 더해져서 좋은 일자리로 만들 수 있다"고 말했다.

이어 "아까 광주시장께서 '사회적 임금'이라는 아주 좋은 표현을 해 주셨는데, 회사로부터 받는 급여 조건은 노사 간에 결정하는 것이지만 사회적 임금은 노·사·민·정의 민·정이 결정하는 것"이라며 "중앙정부와 지자체가 함께 협력해서 사회적 임금을 높여 준다면 비록 회사로부터 지급받는 급여 수준이 최고의 수준이 아니더라도 얼마든지 좋은 일자리를 만들 수 있다"고 덧붙였다.

