[아시아경제 전진영 기자] 임혜숙 과학기술정보통신부 장관 후보자 인사청문회가 다음달 4일 열린다.

국회 과학기술정보방송통신위원회는 29일 오후 전체회의를 열고 이같은 내용이 담긴 국무위원 후보자 인사청문회 실시계획서 채택의 건 등 2개 안건을 의결했다.

후보자가 배우자의 농지 편법 증여와 논문표절 의혹 등을 받고 있는 만큼 야당은 이에 집중해 질문 공세를 펼 것으로 보인다.

임 후보자는 오는 2일 오전 10시까지 여야 의원들의 서면 질의에 대한 답변서를 의원실로 제출해야한다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr