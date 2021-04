가사노동자도 퇴직금·4대보험 받을 길 열렸다

[아시아경제 구채은 기자] 한때 '파출부', '가사도우미' 등으로 불리며 근로복지의 사각지대에 놓였던 가사노동자들이 연차휴가, 퇴직금, 4대보험 등을 보장받을 길이 열렸다.

국회 환경노동위원회는 29일 전체회의를 열고 가사노동자의 근로환경 및 고용 개선을 위한 '가사근로자의 고용개선 등에 관한 제정안'을 의결했다.

그동안 '가사 사용인에 대해서는 적용하지 아니한다'고 명시한 현행 근로기준법에 따라 가사노동자들은 법적 보호를 받지 못했다.

이 때문에 가사노동 시장은 주로 직업소개소나 개인 소개, 애플리케이션 등으로 특정한 기준 없이 형성돼 왔다. 가사노동자의 처우와 임금도 열악하고 천차만별이었다.

이날 환노위 문턱을 넘은 제정안은 정부 인증을 받은 가사노동 제공기관이 노동자를 고용하도록 규정했다. 해당 기관은 가사노동자와 노동·휴게 시간 등을 포함한 서면 계약을 맺어야 하고, 유급 휴일과 연차 유급휴가, 퇴직금, 4대 보험 등을 제공해야 한다.

이재갑 고용노동부 장관은 "이 제정안은 1953년 이후 70년 가까이 사각지대에 있던 가사근로자의 근로 조건을 개선한다는 데 의의가 있다"며 "입법 목적이 충분히 달성되도록 정부의 정책 역량을 다하겠다"고 말했다.

