홍남기 "내년까지 한국형 K-ESG 지표 완비할 것"

'2021 아시아미래기업포럼'

"7월 공공기관부터 ESG 경영공시"

[아시아경제 이동우 기자] 홍남기 경제 부총리 겸 기획재정부 장관은 한국형 ESG(환경·사회·지배구조) 지표인 이른바 'K-ESG'를 내년까지 글로벌 스탠다드에 맞게 완비할 것이라고 29일 밝혔다.

홍 부총리는 이날 오전 서울 중구 소공동 웨스틴조선호텔에서 열린 '2021 아시아미래기업포럼'에서 "국내·외 일관되지 않은 평가 지표로 발생 가능한 기업경영 및 투자 혼란을 최소화하기 위해 한국형 ESG 지표를 완비할 것"이라며 이같이 말했다.

홍 부총리는 "기업들이 ESG 도입으로 인한 부담을 줄일 수 있도록 정부는 투명한 생태계 조성, 패러다임 전환 주도, 기업성장의 새로운 기회를 지원할 것"이라며 "올바른 정보를 투자자에게 제공하기 위해 국내 기업의 ESG 관련 공시 의무를 점진적으로 확대할 것"이라고 설명했다. 이를 위해 2030년까지 단계적으로 전 코스피 상장사를 대상으로 오는 7월 공공기관부터 ESG 경영공시를 앞장설 방침이다.

지속가능한 패러다임 전환을 위해 올해 상반기 중 중장기 탄소배출 감축 시나리오를 마련한다는 계획이다.

홍 부총리는 "특히 산업, 수송 등 부문별 탄소중립 추진전략을 수립하고, 추진 과정에서 기업과 산업의 공정한 전환을 지원하기 위해 올해 안에 기후대응기금을 조성할 방침이다"고 말했다.

아울러 "최근 문재인 대통령이 기후정상회의에서 발표한 온실가스 감축목표(NDC) 추가 상향 계획을 차질 없이 이행하고 녹색기후연금(GCF), 글로벌녹색성장기구(GGGI) 등 국내 유치한 주요 환경 관련 국제기구를 통해 개도국의 기후변화 대응을 지원할 것"이라고 설명했다.

홍 부총리는 "반도체와 미래차, 바이오헬스 등 미래 산업 육성 과정에서 중소기업 등 규모가 작고 인지도가 낮은 기업이 소외되지 않도록 지난해 조성한 약 9000억원 규모의 빅3 분야 벤처펀드 투자를 촉진할 것"이라며 "올해 5000억원 이상의 추가 조성을 목표하고 있다"고 강조했다.

혁신조달 제품을 올해 800여개 이상 확대하고 미래차와 반도체 연대, 협력 협의체 운영 등을 통한 상생협력 체제도 구축해 나간다.

홍 부총리는 끝으로 "탈무드의 '내가 아니면 누가 하겠습니까, 그리고 지금이 아니면 언제 하겠습니까'라는 문구가 우리의 ESG 행동의 가장 중요한 핵심이라고 생각한다"며 "한국식 ESG 해법을 찾는 것은 기업과 우리경제의 지속가능 발전을 위해 '지금, 그리고 바로 우리가' 해야 할 숙제"라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr