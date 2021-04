현대프리미엄아울렛 김포점, 지중해 콘셉트 '빅팟 가든' 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] 현대프리미엄아울렛 김포점은 지중해 휴양지 느낌의 야외 조경 공간인 ‘빅팟 가든’을 선보인다고 29일 밝혔다.

빅팟 가든은 오는 30일 김포점 서관 1층에 오픈하며 약 1000㎡ 규모다. 프랑스 마르세유 광장을 모티프로 해서 느티나무·청단풍나무 등이 심겨진 1.2~1.6m 높이의 대형 화분 30여 개로 둘러쌓여 있는 게 특징이다. 대형 화분의 주변은 유럽의 고급 정원수로 손꼽히는 에메랄드 그린으로 꾸며진다. 450m 길이의 중앙 수로를 따라 파라솔과 테이블 등 휴게 공간도 늘린다.

김포점은 ‘크루즈가 정박하는 지중해 휴양지’를 콘셉트로 점 전체를 꾸민다. 닻 모양을 형상화해 개발한 김포점만의 상징을 곳곳에 배치하고, 선원 복장의 마린룩을 입은 직원들을 안내데스크와 주차장에 배치한다. 또한 외국인 주차요원을 투입하고 매주 토요일에는 동관 1층 중앙수로에서 외국인 음악가들이 진행하는 공연을 선보일 예정이다. 매주 토요일과 일요일에는 현대백화점그룹멤버십 H포인트 고객에게 이탈리아 시칠리아산 스파클링 음료를 제공하는 이벤트도 진행한다.

현대프리미엄아울렛 관계자는 “앞으로도 김포점을 방문한 고객들에게 해외여행하는 듯한 기분을 제공할 수 있는 힐링 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

