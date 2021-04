"스타벅스 텀블러, 에버랜드 자유이용권…" 이마트24, 가정의 달 경품 행사

5월, 5000원 이상 구매 후 응모하면 800명에게 스타벅스 텀블러 제공

행사 상품 구입 후 응모한 고객 추첨 통해 에버랜드 자유이용권, 꽃배달 상품권 등 증정

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 5월 가정의 달을 맞아 다양한 경품 행사를 진행한다.

이마트24는 어린이날, 어버이날, 스승의 날, 성년의 날 등 연중 기념일이 가장 많은 달인 5월을 맞아 고객들에게 즐거운 추억을 선사하기 위해 다양한 선물을 증정하는 행사를 마련했다고 29일 밝혔다.

5월 한달 간 '스타벅스 굿즈' 경품 행사를 진행한다. 이마트24에서 5000원 이상 구매한 후 이마트24 앱 통합바코드를 스캔 하면 스탬프 1개가 생성되고, 스탬프 2개를 모으면 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 400명에게 3만원 상당의 스타벅스 텀블러(케젤 사이렌 뱃지)를 증정한다.

삼성카드로 5000원 이상(담배, 서비스 상품 제외) 구매 후 스탬프를 1개 적립하면 추첨을 통해 400명에게 5만원 상당의 스타벅스 텀블러(스토리화이트)를 경품으로 증정한다. 당첨자는 6월3일 애플리케이션을 통해 발표 예정이다. 스타벅스 굿즈를 받고 SNS에 인증샷을 올리면 선착순 200명에게 스타벅스 5000원 금액권도 증정한다.

또한 5월1일부터 7일까지 햇반(210g), 아임이 맛있는 군밤, 맥콜캔 등 10개 행사 상품을 구입 후 이마트24 앱 통합바코드를 스캔 해 스탬프 1개를 적립하면 경품에 응모할 수 있다. 스탬프 1개당 경품 1개에 응모가 가능하다.

경품으로 아이들과 함께하기 좋은 '에버랜드 자유이용권'과 어버이날 등에 필요한 '꽃배달 상품권(3만원)'을 비롯해 '스타벅스 상품권 3만원권', '여기어때 숙박권 3만원권'을 준비했다. 경품별로 추첨을 통해 각 100명에게 증정한다. 각 경품에는 한 번씩만 응모할 수 있으며 원하는 경품의 응모 버튼을 눌러야 한다. 당첨결과는 5월11일 앱에서 발표한다.

경품 행사 외에도 2000여개에 달하는 행사상품을 선정하고 1+1, 2+1 덤증정 행사 및 할인 행사를 진행하며 제휴카드로 결제 시 추가 할인 혜택을 제공한다.

이마트24는 매월 1일부터 7일까지 일주일 동안 특정 상품을 파격적인 가격으로 할인 판매하는 7일장 마케팅을 펼치고 있다. 월초부터 매력적인 할인 혜택을 제공해 고객들이 지속적으로 이마트24를 방문할 수 있도록 하는 전략이다.

한편 이마트24는 어버이 날을 맞아 한국금거래소와 손잡고 순금카네이션, 순금골프공, 골드바 선물세트를 5월3일까지 예약 판매하고 있다. 구매를 원하는 고객들은 전국 이마트24 매장을 방문해 주문 및 현금결제를 할 수 있다.

유창식 이마트24 영업마케팅 팀장은 "5월에는 가족들과 함께하는 다양한 기념일이 많아, 실질적인 할인 혜택을 제공하는 7일장 행사와 함께 좋은 추억을 만들 수 있도록 다채로운 경품도 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 이마트24를 떠올리고 매장에 방문할 수 있도록 하는 매력적인 행사를 선보일 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr