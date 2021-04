[아시아경제 이관주 기자] KR모터스 KR모터스 000040 | 코스피 증권정보 현재가 1,320 전일대비 5 등락률 -0.38% 거래량 1,041,938 전일가 1,325 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 KR모터스, 노성석 대표 신규 선임“딱 오늘 하루만” 급상승 예상 종목 공개《시선집중》 역대급 호재가 몰려온다...개인투자자들은 잘 모르는 초특급 정보 공개 close 는 자회사 에이치케이알을 흡수합병하기로 결정했다고 26일 공시했다. 합병 목적은 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr