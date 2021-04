NH저축은행, 모바일 금융플랫폼 'NH FIC 뱅크' 출시

[아시아경제 성기호 기자] NH저축은행은 26일, 모바일 금융플랫폼 'NH FIC 뱅크'를 출시했다고 밝혔다.

'NH FIC 뱅크'는 금융(Finance)와 고르다(Pick)의 합성어로 ‘스마트한 안목으로 금융노하우를 픽하다’라는 의미를 내포하고 있다. 기존 NH저축은행 스마트뱅킹 모바일 APP의 디지털뱅킹 기능을 강화하고, 신규 브랜드를 붙여 디지털 저축은행으로의 혁신과 변화를 추구한 것이 특징이다.

NH저축은행은 'NH FIC 뱅크를 통해 고객들이 보다 편리하고 간편하게 금융서비스를 제공받을 수 있도록 많은 노력을 기울였다. 비대면 계좌개설, 연락처 이체, 증명서 발급은 물론, 기존 PIN, 패턴, 지문 외에 아이폰 이용자는 얼굴인식만으로 로그인이 가능한 페이스 인증이 가능하고, 통신사 패스 앱 인증 및 비소지 모바일OTP 등 디지털 인증 서비스를 강화했다. 또한 단기간 내 다수의 비대면 정기예금을 가입할 수 있도록 20일 이내 계좌개설 제한을 받지 않는 ‘정기예금 가입 전용 보통예금 계좌’로도 예금 가입이 가능하다.

체크카드는 NH농협카드와 제휴해 여러 혜택을 제공한다. 전국의 농협 ATM망과 가맹점 결제서비스를 이용할 수 있으며, 국내 전 가맹점 이용금액의 0.2%를 NH포인트로 무제한 적립해주고, 많이 이용한 서비스 영역을 자동으로 찾아 기본적립의 3배까지 자동으로 적립해주는 스마트 적립 서비스를 받을 수 있다.

이번 'NH FIC 뱅크' 에는 오픈뱅킹도 포함돼 있다. 이는 타금융사 앱에서 NH저축은행 계좌를 등록 조회할 수 있음은 물론, 'NH FIC 뱅크'에서 은행, 증권사 등 타 금융사의 계좌를 등록해 조회, 이체 등을 한 번에 할 수 있다. 오픈뱅킹은 저축은행중앙회와 시범운영 및 안정화를 완료하고 5월초에 대고객 서비스를 개시할 예정이다.

비대면 대출서비스도 많이 편리해졌다. ‘온라인햇살론’은 최대 1500만원까지 신청부터 입금까지 모두 비대면으로 진행되며, ‘NH직장인행복대출’은 토스, 핀셋, 뱅크샐러드, NHN페이코, 핀다, 핀크, 카카오페이 등과 제휴해 금리와 한도 등의 조건 확인이 가능하다.

NH저축은행은 NH저축은행 햇살론, 사잇돌2, NH직장인행복대출 등의 대출상품과 하루만 맡겨도 연 1.3%의 높은 예금금리를 제공하는 NH행복플러스보통예금과 중도해지 시에도 기간별 약정금리를 보장하는 중도해지굿정기예금 등의 상품을 제공하고 있다.

최광수 NH저축은행 대표이사는 “오픈뱅킹, 계좌이동 등 최근 변화하는 금융환경에 대응할 수 있도록 디지털 뱅킹서비스를 강화했다”며, “출시 이후에도 계속적으로 모바일 서비스 고도화를 이어서 진행하고, 마이데이타, RPA 등을 통해 디지털 역량을 강화해 고객들에게 보다 편리하고 다양한 금융서비스를 제공할 수 있도록 순차적으로 신규 상품과 서비스를 선보일 것”이라고 말했다.

